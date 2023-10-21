الامارات | لاعب برازيلي يخسر 60 كلغ من وزنه للمشاركة في «أبوظبي للجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد البرازيلي ماريو توركيت، مدرب فئة البارا جوجيتسو لخوض تحدي المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الأساتذة 1، بعد أن خسر 60 كلغ من وزنه من أجل المشاركة في البطولة العالمية التي تقام في «مبادلة أرينا» بين 1 و10 نوفمبر المقبل.

ويحمل توركيت الحزام الأسود منذ 2018، وهو مدرب جوجيتسو، وكان يطمح للمشاركة في البطولة منذ 2019 عند زيارته أبوظبي، لكن وزنه وقتها 175 كلغ حال دون ذلك.

وقال توركيت في تصريح صحافي إنه عاهد نفسه على ألا يكتفي بالتدريب فقط بل المشاركة أيضاً، وعمل على إنقاص وزنه منذ مطلع عام 2022 حتى وصل إلى إنقاص 60 كلغ، ليتمكن من تحقيق حلمه بالتسجيل للمشاركة في بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».