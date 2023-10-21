الامارات | دبي تكشف عن طرفي نهائي كأس اليد اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالتا النصر والوصل اليوم في دبي، مواجهتي الدور نصف النهائي في كأس الإمارات لكرة اليد، ويتحدد من خلالهما طرفا المباراة النهائية المقررة في 28 من الشهر الجاري، إذ يلتقي في الخامسة عصراً، فريق الشارقة حامل اللقب مع شباب الأهلي على الصالة «الزرقاء»، ويحل مليحة والجزيرة ضيفين على صالة الوصل في السابعة مساء.

ويمثل لقاء شباب الأهلي والشارقة قمة مبكرة، وهي المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين هذا الموسم، بعد أن التقيا في 19 سبتمبر الماضي في «كأس السوبر» الإماراتي، الذي نجح الشارقة في إضافة نجمته السادسة على التوالي بفوزه على شباب الأهلي 25-24، كما أن المواجهة تمثل تكراراً للقاءات المباريات النهائية التي جمعت «الملك» و«الفرسان» على مدار السنوات الماضية.

وفي موقعة صالة الوصل، تبدو حظوظ كلا الفريقين متساوية للعبور إلى المباراة النهائية، في ظل طموحات مشروعة لمليحة في تكرار التأهل لنهائي البطولة الثانية على التوالي هذا الموسم، بعد نجاحه منتصف الشهر الماضي في ضرب موعد مع الشارقة على لقب «كأس الاتحاد»، قبل اكتفائه بالميدالية الفضية عقب خسارته النهائي 14-26.

وعلى الطرف الآخر، يتطلع الجزيرة بطل النسختين الأولى والثانية من «كأس الإمارات»، للعودة إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، عقب نجاحه في أكتوبر 2022 في حجز مقعد له في نهائي نسخة العام الماضي رفقة نادي الشارقة، بفوزه حينها على شباب الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 22-21.