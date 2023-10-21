الامارات | ماينز الألماني للغطس يعسكر في مجمع حمدان الرياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي لفريق نادي ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، استعداداً للبطولات الأوروبية والدولية المقبلة التي يشارك فيها الرياضيون الألمان.

وضم المعسكر الألماني 16 رياضياً من عمر 12 إلى 18 عاماً من البنين والبنات، إضافة إلى طاقم المدربين والفنيين. وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع كامل على مختلف أنواع الغطس، والتدريبات البدنية على ثلاث فترات مختلفة في اليوم، كما حرص على زيارة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي، والاستمتاع بالأجواء الرائعة، والهندسة المعمارية الحديثة.

وعبر أعضاء الفريق عن سعادتهم البالغة بالوجود في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفّر لهم الأجواء المثالية للتدريب وتحقيق هدف المعسكر، كما أكد مشرف الفريق أن سبب اختيار دبي لإقامة المعسكر، هو أن لديها العديد من المميزات وتقدم كثيراً من الخيارات المتنوعة التي تلبي كل المتطلبات، ما يجعلها الوجهة الأنسب للتدريب، حيث تمتلك منشآت ومرافق رياضية متنوعة تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، إضافة إلى المرونة والتسهيلات التي تقدّمها في السفر، والإقامة فيها ممتازة. وقال: «خضنا معسكراً تدريبياً نموذجياً وناجحاً، فقد تمكّن رياضيونا من تعلم العديد من القفزات الجديدة في هذا المكان الرائع والمكيف، واستطاعوا أن يصقلوا مهاراتهم الفنية ويحققوا تحسناً ملحوظاً، وساعدتنا كثيراً جودة المكان وتصميمه الممتاز الذي يوفر العديد من منصات القفز والغطس بمختلف المستويات والارتفاعات».