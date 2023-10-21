اخبار الرياضه

الامارات | «الإمارات».. أفضل فريق درّاجات في عام 2023

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات».. أفضل فريق درّاجات في عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق الإمارات عام 2023 بالحصول على المركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، واحتل الفريق الصدارة مؤكداً جدارته في المراتب العليا لركوب الدراجات الهوائية الاحترافية.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في مؤتمر صحافي أقيم في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي لفريق الإمارات، وتادي بوجاتشر، المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس غروسشارتنر، وعدد من القادة الرياضيين، وممثلي الوسائل الإعلامية. وسجل فريق الإمارات في موسم 2023، 57 فوزاً، وحقق 17 دراجاً مختلفاً من الفريق فوزاً، ما يدل على قوة الفريق.

وأنهى تادي بوجاتشر الموسم كأفضل دراج في العالم، وقد عزز مكانه بعد فوزه في السباقين التاريخيين، روند فان فلاندرين وإيل لومبارديا، بالإضافة إلى السباقات المرموقة الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا