الامارات | المصري إسلام رضا يشارك في بطولة «أبوظبي إكستريم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC)، التي تقام منافساتها في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، العديد من نجوم الرياضة من المنطقة والعالم، حيث تشهد البطولة مشاركة بطل الفنون القتالية المختلطة المصري إسلام نادر رضا، أحد أبرز رياضيي الفنون القتالية المختلطة في مصر، والذي يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو. وإسلام رضا هو المصنف الأول على مصر في وزن الريشة (وزن الـ66 كلغ) في الفنون القتالية المختلطة، وخاض بطولات عالمية مع مصنفين عالميين ويحظى بسجل احترافي يضم تسعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، كما أنه أصغر لاعب مصري يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو.

ويواجه رضا في البطولة الفلسطيني عبدالكريم السلوادي، ضمن منافسات الوزن المتوسط.