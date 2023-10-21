الامارات | غوارديولا: يجب تخصيص فئة لميسي في الكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يجب تخصيص فئة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المختصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، أو مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويعد ميسي الذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر. ويعد هالاند منافسه الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات، ليسهم بشكل كبير في إحراز فريقه ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، الموسم الماضي. وقال غوارديولا: «قلت دائماً إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية وسجل 50 هدفاً». وتابع: «أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي أن أقول؟».

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر.