اخبار الرياضه

الامارات | غوارديولا: يجب تخصيص فئة لميسي في الكرة الذهبية

0 نشر
لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: يجب تخصيص فئة لميسي في الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يجب تخصيص فئة لليونيل في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المختصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، أو مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويعد ميسي الذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر. ويعد هالاند منافسه الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات، ليسهم بشكل كبير في إحراز فريقه ثلاثية نادرة في ، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، الموسم الماضي. وقال غوارديولا: «قلت دائماً إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية وسجل 50 هدفاً». وتابع: «أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي أن أقول؟».

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا