الامارات | موهبة إماراتية.. العاشر على العالم في كرة الطاولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لكرة الطاولة، محمد المسيبي (11 عاماً)، موهبته كأحد نجوم المستقبل للرياضة الإماراتية، بعد أن نجح خلال الأشهر القليلة الماضية مع المنتخب في الارتقاء إلى المركز الـ10 في التصنيف العالمي للعبة في فئته العمرية (تحت 11 عاماً).

وقال محمد المسيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الاقتداء بمسيرة والدي سعيد كان الدافع لانخراطي في كرة الطاولة بسن أربع سنوات، لأنجح أخيراً سواء مع نادي الشارقة أو المنتخب الوطني في وضع الأسس الصحيحة، للتدرج على سلم الترتيب في القائمة الدولية، وصعودي أخيراً منصات التتويج في بطولات العالم التي كانت وراء ارتقائي للمرتبة الـ10 على سلم الترتيب العالمي لفئتي العمرية».

وأوضح: «الالتزام بالتدريبات سمح لي بصقل موهبتي بالصورة الصحيحة، وأهلني في 2023 لانتزاع ثلاث ميداليات برونزية في بطولات العالم، في كل من كازاخستان، وجورجيا، و(الإمارات العالمية)، بجانب تأهلي لدور الثمانية عن فئة الناشئين (تحت 13 عاماً) في الأردن، في جولات تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، والمانحة لنقاط تصنيفية على سلم الترتيب العالمي، ما أهلني لدخولي قائمة الـ10 الأوائل على العالم».

وعن الطموحات المستقبلية، قال محمد المسيبي: «الدعم الذي أحظى به من عائلتي، كوني أمارس كرة الطاولة برفقة شقيقي أحمد، أو من نادي الشارقة وزملائي في المنتخب، يمنحني الحافز لمواصلة العطاء، وتكرار الفوز على كبار المصنفين، ورفع علم الدولة في أكبر المحافل الدولية، وتمثيل الدولة مستقبلاً في العرس الأولمبي».

من جهته، قال المدير الفني للمنتخب الوطني الصيني نيو تشاو: «خلال مسيرتي الممتدة لسبع سنوات مع كرة الطاولة في الإمارات، نجح العديد من المواهب بالدولة في دخول قائمة كبار المصنفين على العالم، ومنهم محمد المسيبي، الذي يحتل المرتبة الـ10 على العالم في فئته العمرية التي يتواجد فيها ثلاثة لاعبين مواطنين في قائمة أفضل 20 لاعباً عالمياً، تضم بجانبه كلاً من ناصر المري (19 على العالم)، وراشد راشد (20 على العالم)».