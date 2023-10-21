هاني العتال يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ هاني العتال، مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد خسارته على مقعد نائب الرئيس في انتخابات القلعة البيضاء.

وتنافس هاني العتال مع هشام نصر على نائب رئيس الزمالك ولكن الأخير حسمها في بعد منافسة شديدة.

ونشر هاني العتال بيانا عبر صحفته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مهنئًا المجلس الجديد لنادي الزمالك “ - أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب ، ولاعضائة وجماهيره في كل مكان ”.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.