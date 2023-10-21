رسميًا.. حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، في صباح اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، فوز حسين لبيب برئاسة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة.

وفاز حسين لبيب، برئاسة نادي الزمالك، بعد صراع على المقعد مع كلًا من فاروق جعفر، عمر هريدي، ماجد الحنبلي، وميرفت سيد أحمد.

وأقيمت انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، حيث تم فتح أبواب التصويت في الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخابات مجلس إدارة جديد، في التاسعة صباحًا.

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وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة في انتخابات الزمالك، 18966 صوتًا، والباطلة 3738، بينما إجمالي عدد الأصوات 22704.

وحصل حسين لبيب، رئيس الزمالك، على عدد أصوات 15229 صوتًا.

هشام نصر، نائب الرئيس 9480 صوتًا.

حسام المندوه 12431 صوتًا، أمين صندوق.

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتًا

حسين السيد 10628 صوتًا

محمد طارق10741 صوتًا

هاني شكري 12011 صوتًا

هاني برزي 12872 صوتًا.

عمرو أدهم 10772 صوتًا.

أعضاء تحت السن

أحمد خالد 13617 صوتًا.

رامي نصوحي 11039 صوتًا.

نيرة الأحمر 14202 صوتًا.

ودخل حسين لبيب، انتخابات الزمالك بقائمة مكونة من كلًا من:

حسين لبيب رئيس

هشام نصر نائب الرئيس

حسام المندوه أمين الصندوق

فوق السن:

أحمد سليمان

حسين السيد

عمرو أدهم

محمد طارق

هاني شكري

هاني برزي

تحت السن:

أحمد خالد

رامي نصوحي

نيرة الأحمر