تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

علق الإعلامي ونجم الزمالك السابق، خالد الغندور، على فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات النادي، والتي أقيمت خلال الساعات الماضية.

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للقائمة الموحدة التي فازت في انتخابات الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكتب الغندور:” ألف مبروك الفوز في الانتخابات، وأتمنى لكم النجاح في قيادة الزمالك لبر الأمان فيما هو قادم و حل كل المشاكل المالية “.

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نتائج انتخابات نادي الزمالك 2023

وحصل حسين لبيب، رئيس الزمالك، على عدد أصوات 15229 صوتًا، متفوقًا على كلًا من فاروق جعفر، عمر هريدي، ماجد الحنبلي، وميرفت سيد أحمد.

هشام نصر، نائب الرئيس 9480 صوتًا.

حسام المندوه 12431 صوتًا، أمين صندوق.

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتًا

حسين السيد 10628 صوتًا

محمد طارق10741 صوتًا

هاني شكري 12011 صوتًا

هاني برزي 12872 صوتًا.

عمرو أدهم 10772 صوتًا.

أعضاء تحت السن

أحمد خالد 13617 صوتًا.

رامي نصوحي 11039 صوتًا.

نيرة الأحمر 14202 صوتًا.