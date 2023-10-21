أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة الزمالك ويوجه رسالة للجماهير

تحدث حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم سباق الانتخابات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موجهًا رسالة للجماهير.

وحصل حسين لبيب، على عدد أصوات 15229 صوتًا، ليفوز بمقعد رئيس نادي الزمالك، متفوقًا على كلًا من فاروق جعفر، عمر هريدي، ماجد الحنبلي، وميرفت سيد أحمد.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة “الزمالك”، إن فوز القائمة الموحدة يعد شيء مشرف لهم ولأعضاء الجمعية العمومية في النادي.

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وأكد:”أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك حققوا ما طلبناه، والآن نحن مطالبين بتنفيذ وعودنا لهم وتقديم كل ما في استطاعتنا لهم”.

وأشار حسين لبيب إلى أنه سعيد بالفرحة التي غمرت الجميع في نادي الزمالك والتي استمرت حتى بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وواصل رئيس نادي الزمالك الجديد:”أعضاء الجمعية العمومية اقتنعوا بالافكار، ويجب علينا أن نحقق ما وعدناهم، ورموز النادي القديمة سعداء بدخول القلعة البيضاء من جديد”

واختتم لبيب:” نوعد جمهور الزمالك أننا سنفعل كل ما نستطيع لإسعاده لأنه عظيم ويستحق منا تقديم كل ما نملك لأجله”.