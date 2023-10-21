حازم إمام يوجه رسالة لمجلس الزمالك الجديد

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه رسالة لمجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”الف مبروووك مجلس إدارة الزمالك الجديد بالتوفيق يارب المهمة صعبة لكن ان شاء الله قدها وقدود”.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، قد أعلنت في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، عن فوز قائمة حسين لبيب كاملة.

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نتائج انتخابات نادي الزمالك 2023

وحصل حسين لبيب، رئيس الزمالك، على عدد أصوات 15229 صوتًا، متفوقًا على كلًا من فاروق جعفر، عمر هريدي، ماجد الحنبلي، وميرفت سيد أحمد.

هشام نصر، نائب الرئيس 9480 صوتًا.

حسام المندوه 12431 صوتًا، أمين صندوق.

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتًا

حسين السيد 10628 صوتًا

محمد طارق10741 صوتًا

هاني شكري 12011 صوتًا

هاني برزي 12872 صوتًا.

عمرو أدهم 10772 صوتًا.

أعضاء تحت السن

أحمد خالد 13617 صوتًا.

رامي نصوحي 11039 صوتًا.

نيرة الأحمر 14202 صوتًا.