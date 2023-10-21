“العزبة راحت”.. هتافات نارية من أعضاء الزمالك بعد فوز حسين لبيب

قام أعضاء نادي الزمالك بالهتاف ضد المجلس السابق للنادي، عقب الإعلان عن فوز حسين لبيب رئيسًا للقلعة البيضاء.

ورددت أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات النادي، والتي أسفرت عن فوز قائمة حسين لبيب، هتاف:”العزبة راحت”.

وأقيمت انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، حيث تم فتح أبواب التصويت في الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخابات مجلس إدارة جديد، في التاسعة صباحًا.

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نتائج انتخابات نادي الزمالك 2023

وحصل حسين لبيب، رئيس الزمالك، على عدد أصوات 15229 صوتًا، متفوقًا على كلًا من فاروق جعفر، عمر هريدي، ماجد الحنبلي، وميرفت سيد أحمد.

هشام نصر، نائب الرئيس 9480 صوتًا.

حسام المندوه 12431 صوتًا، أمين صندوق.

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتًا

حسين السيد 10628 صوتًا

محمد طارق10741 صوتًا

هاني شكري 12011 صوتًا

هاني برزي 12872 صوتًا.

عمرو أدهم 10772 صوتًا.

أعضاء تحت السن

أحمد خالد 13617 صوتًا.

رامي نصوحي 11039 صوتًا.

نيرة الأحمر 14202 صوتًا.