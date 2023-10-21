أرنولد ينجو من الموت قبل مواجهة ليفربول وإيفرتون

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، نجا من الموت بعد حادث اصطدام وقع في الساعات الماضية.

واصطدمت سيارة ترينت ألكسندر أرنولد، بأخرى بسبب اقتلاع عمود كهرباء بطول 40 قدمًا، بسبب رياح شديدة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن لاعب فريق ليفربول أرنولد، قد نجا من الموت أمس، حيث أن هناك عمود كهرباء عالي الجهد ويصل وزنه لما يقرب من نصف طن، اصطدم بسيارة كانت موجودة أمام سيارته.

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وأوضحت أن أرنولد، قام بالضغط على المكابح بقوة، وانحرف قبل أن يصطدم بالسيارة الأخرى، ثم خرج من سيارته وتحدث مع السائق الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث حدث على طريق ريفي رطب بالقرب من نوتسفورد، تشيشاير، ولكن نجم ليفربول نجا..

وأفادت الصحيفة بأن هناك مصدر أكد لهم، أن الرياح كانت قوية للغاية، والأمر كان مرعبًا للغاية، إنها معجزة لكون لم يصب أحد بأذى، كان من الممكن أن يقتل شخص ما بسهولة.

وأضاف المصدر: “ما هي فرص حدوث ذلك؟ يجب أن يشعر ألكسندر أرنولد وكأنه خدع الموت، بعد ثوانٍ قليلة كان من الممكن أن تخترق الزجاج الأمامي لسيارته، إنه أمر غادر تمامًا هناك”.