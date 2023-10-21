قائمة لبيب تكتسح انتخابات الزمالك.. النتيجة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية للأصوات وتشكيل مجلس إدارة النادي الجديد.
وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:
رئيس النادي:
-حسين لبيب: 15 آلف صوت
نائب الرئيس:
-هشام نصر 9080
أمين الصندوق:
-حسام المندوه الحسيني: 12 آلف صوت
أعضاء مجلس الإدارة فوق السن:
-أحمد سليمان: 15 ألف صوت
-حسين السيد: 10 آلف
-هاني بيرزي: 12 آلف صوت
-هاني شكري: 12 آلف صوت
-عمرو أدهم: 10 آلف صوت
-محمد طارق: 10 آلاف صوت
أعضاء مجلس الإدارة تحت السن:
-أحمد حسانين: 13 ألف صوت
-نيرة الأحمر : 14 ألف
-رامي نصوحي: 11 ألف