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قائمة لبيب تكتسح انتخابات الزمالك.. النتيجة كاملة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية للأصوات وتشكيل مجلس إدارة النادي الجديد.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

رئيس النادي:

-حسين لبيب: 15 آلف صوت

نائب الرئيس:

-هشام نصر 9080

أمين الصندوق:

-حسام المندوه الحسيني: 12 آلف صوت

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن:

-أحمد سليمان: 15 ألف صوت

-حسين السيد: 10 آلف

-هاني بيرزي: 12 آلف صوت

-هاني شكري: 12 آلف صوت

-عمرو أدهم: 10 آلف صوت

-محمد طارق: 10 آلاف صوت

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن:

-أحمد حسانين: 13 ألف صوت

-نيرة الأحمر : 14 ألف

-رامي نصوحي: 11 ألف

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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