شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على قيادة أحمد عاطف هجوم الفريق في المباراة المرتقبة أمام بيراميدز.
ويأتي قرار المدرب البرتغالى عقب تألق اللاعب في المباريات و التدريبات حيث تمكن من أحراز هدفين هذا الموسم خلال المشاركة في 5 مباريات في بطولتى الدورى الممتاز المصرى ( دورى نايل ) و الكونفدرالية الافريقية بواقع هدف بمرمى فاركو و هدف بمرمى فريق سينجدا التنزانى.
ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة المحلية أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.
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