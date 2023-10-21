- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك، عن تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.
وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
أعضاء فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا
مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز