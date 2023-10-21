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إنفوجراف.. مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك، عن تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

 

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

 الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس
 

هشام نصر 9483  صوتا
 

 

منصب أمين الصندوق
 

حسام المندوه  12431 صوتا

 

 

أعضاء فوق السن
 

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى  12240 صوتا

حسين السيد 10628  صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011  صوتا
 

 

أعضاء الزمالك تحت السن
 

نيرة الأحمر 14202  صوت

أحمد خالد حسانين 13617  صوتا

رامى نصوحى 11039  صوتا

 


مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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