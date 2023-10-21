شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك، عن تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

أعضاء فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا



أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202 صوت أحمد خالد حسانين 13617 صوتا رامى نصوحى 11039 صوتا