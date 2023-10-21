شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الزمالك وسموحة اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الزمالك وسموحة باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حقق فوزاً وحيداً وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 4.

2_ترتيب سموحة فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق فوزين وتعادل ولم يخسر وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

3_الظهور الأخير للزمالك وسموحة

فاز الزمالك على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما حقق سموحة الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.