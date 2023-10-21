اخبار الرياضه

5 معلومات عن الزمالك وسموحة اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الزمالك وسموحة اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الزمالك وسموحة باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك فى جدول الدوري 
 

ويحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حقق فوزاً وحيداً وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 4.

2_ترتيب سموحة فى جدول الدوري 
 

ويحتل سموحة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق فوزين وتعادل ولم يخسر وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

3_الظهور الأخير للزمالك وسموحة 
 

فاز الزمالك على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما حقق سموحة الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

 

4_الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية 

 

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.40 مليون يورو، ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 مليون يورو فيما يعد حسام حسن مهاجم سموحة هو أغلى لاعب فى الفريق السكندري برصيد 800 ألف يورو.

 

5_ أرقام أوسوريو مع الزمالك 

 

 

وتعد مباراة اليوم هى السابعة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 16 مباراة، 11 لقاء فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 10 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 31 هدفا واستقبلت شباكهم 15.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا