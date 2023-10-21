شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يجهز ثلاثي المنتخب الأولمبي لمواجهة زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد أحمد سيحا وزياد فرج وعربي بدر وأحمد فوزي فى تدريبات المقاولون بعد العودة من معسكر المنتخب الأولمبي، الذى أقيم خلال فترة التوقف الدولي الماضية، ويعمل جهاز المقاولون على تجهيز الثلاثي للقاء المرتقب أمام زد بالدوري.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة زد إف سي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 3 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، على حل المشكلات الفنية التى ظهرت بالفريق، خاصة بعد دخول عدد من العناصر الجديدة عقب موسم الانتقالات الماضي، وأبرزها أزمة إهدار الفرص، والتي ظهرت بشكل واضح في اللقاء الماضي أمام سموحة.

وشدد شوقي غريب فى جلساته مع اللاعبين على ضرورة الالتزام باللعب الجماعي والتأني قبل اتخاذ القرارات خاصة فى عملية التسديد على المرمى.