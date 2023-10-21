شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر وعودة الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، معكسراً مغلقاً استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها غدًا الأحد، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفرض الجهاز الفني حالة من الطوارئ داخل معكسر إعداد بيراميدز، نظرًا لصعوبة المباراة ورغبة باتشيكو في تحقيق العديد من المكاسب من تلك المواجهة، لا سيما وان مودرن فيوتشر يقع ضمن أندية سوبر الأبطال مما يدفع كل فريق لدراسة الطرف الأخر بشكل دقيق والبحث عن نقاط القوة والضعف تحسبًا لمواجهة دوري سوبر الأندية الأبطال.

في سياق متصل، يستعيد بيراميدز جهود المغربى وليد الكرتي لاعب الوسط، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا وابعدته عن مواجهة فريق أمام إنبي التي أنتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد..

وشارك الكرتي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي إلا أن قرار مشاركته في مواجهة فيوتشر من عدمه يتوقف علي راي الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.