شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الفراعنة يعود للقاهرة 25 أكتوبر بعد راحة أسبوعاً عقب معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، كشف البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه يعمل بهدف استقلالية لجنة الحكام فى كل الجوانب خلال الفترة المقبلة بما فيها الناحية المادية ، وقال بيريرا فى "إن الحكام يحصلون على مستحقاتهم عن طريق التحويلات البنكية وليس شيكات"، كما واجهنا مشكلة فى تجميع كل الحكام بسبب انشغال الدوليين بمباريات ومعسكرات خارجية"، مشددا على أنه كان من الصعب العمل مع 350 حكما فى بداية مهمته، وحاليا لدينا 34 حكما للساحة و52 مساعدا فى الدورى الممتاز.
وجاء الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا.
وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.
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