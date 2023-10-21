سأظل على العهد.. أول تعليق من هاني العتال بعد خسارة الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بيانا بعد تعثره وخسارته انتخابات النادي على نفس المنصب لصالح منافسه هشام نصر.

وأوضح "العتال" في بيانه: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، ولأعضاء وجماهير النادى، راجيًا التوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، فى مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التى يستحقها ويعتلى منصات التتويج في مختلف الألعاب".

أضاف: "وكعهدي منذ عام 2007، سأظل دائمًا فى خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل، فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدرى ويضاعف مسؤوليتى تجاه نادينا العظيم".

وأتم بيانه: "عاش الزمالك بأبنائه المخلصين، ودايمًا مع بعض".