شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الفراعنة يعود للقاهرة 25 أكتوبر بعد راحة لمدة أسبوع عقب معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إلى القاهرة 25 أكتوبر الجاري بعد حصولهم على راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء معسكر الإمارات، والذي تخللته وديتان الأولى أمام زامبيا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف، بينما انتهت الودية الثانية أمام منتخب الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد تعرض منتخب مصر لطرد في الدقيقة 34 لمحمد هاني.

من ناحية أخرى، كشف البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه يعمل بهدف استقلالية لجنة الحكام فى كل الجوانب خلال الفترة المقبلة بما فيها الناحية المادية ، وقال بيريرا فى "إن الحكام يحصلون على مستحقاتهم عن طريق التحويلات البنكية وليس شيكات"، كما واجهنا مشكلة فى تجميع كل الحكام بسبب انشغال الدوليين بمباريات ومعسكرات خارجية"، مشددا على أنه كان من الصعب العمل مع 350 حكما فى بداية مهمته، وحاليا لدينا 34 حكما للساحة و52 مساعدا فى الدورى الممتاز.