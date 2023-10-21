شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج سلبيات مباراة الأهلى وسيمبا قبل لقاء العودة بدوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.
ويتسلم كولر تقريراً من أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من مباراة العودة أمام سيمبا تمهيداً للاستعانة بأحدهم فى المباراة المرتقبة.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
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