شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج سلبيات مباراة الأهلى وسيمبا قبل لقاء العودة بدوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، مشاهدة مباراة الذهاب لفريقه أمام سيمبا التنزانى، للوقوف على السلبيات وعلاجها استعداداً لمباراة العودة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

ويتسلم كولر تقريراً من أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من مباراة العودة أمام سيمبا تمهيداً للاستعانة بأحدهم فى المباراة المرتقبة.