شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، هانيا الحمامي، وكريم عبد الجواد، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 9-11, 11-9 .

فوز هانيا الحمامي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 8-11, 11-7.

هزيمة مصطفى عسل حامل اللقب، أمام منافسه بابتيست ماسوتي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-8.

وفازت نور الشربيني على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-5, 11-8.

بينما خسر يوسف إبراهيم أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 2-0 غي مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-3, 11-6.