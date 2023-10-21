شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي سموحة ضيفًا على نادي الزمالك فى استاد القاهرة الدولي، فى السابعة مساء اليوم السبت، فى الجولة الرابعة من الدوري المصري 2023-24.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الجولة الماضية على البنك الأهلي بهدفٍ لهدف، بعد التعادل في مباراتيه مع بيراميدز والمقاولون العرب على التوالي. ويحتل بذلك الفارس الأبيض المركز السابع برصيد 5 نقاط، أما نادي سموحة فحقق فوزين وتعادل مباراة، ليحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويجرى أوسوريو عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة سموحة بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلى، حيث سيدخل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" بديلاً للسنغالى إبراهيم نداى ضمن التشكيل الأساسى ومحمد صبحى في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد عواد الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح،في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما،خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري،حيث سيبدأ الفريق بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، وسيساعدهم إبراهيما نداي في الوسط.