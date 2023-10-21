شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفتح خطوط اتصال مع ناصر منسى قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى البنك الأهلى خطوط اتصال مع ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية.

يأتي هذا بعد طلب من الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو بدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمهاجم سوبر.

وانتقل ناصر منسى إلى نادى الزمالك يناير الماضى لمدة 5 مواسم مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه لنادى البنك الأهلى وإعارة حسام أشرف لمدة موسم.

وشارك ناصر منسي مع نادي البنك الأهلي فى 37 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5 أهداف على مدار موسمين تقريبًا مع الفريق.