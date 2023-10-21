الامارات | رسمياً انتهاء حقبة مرتضى منصور.. حسين لبيب رئيساً للزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز حسين لبيب برئاسة الزمالك المصري لفترة مدتها 4 أعوام، في الانتخابات التي جرت الجمعة، واكتسحتها بالكامل القائمة الموحدة بقيادته، لينهي رسمياً حقبة رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المستشار عبد الله قنديل، المشرفة على انتخابات الزمالك، النتيجة النهائية للتصويت.

وحسم حسين لبيب مقعد الرئيس، بعدما حصل على 15.422 صوتا.

كما فاز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس، بواقع 9.480 صوتا، بعد صراع قوي مع هاني العتال.

ونال مقعد أمين الصندوق حسام المندوه، متفوقا على كل من خالد لطيف وعبد المجيد سليم.

وعلى مقاعد العضوية فوق السن، فاز أحمد سليمان وهاني برزي وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد.

وفي صراع المقاعد تحت السن، تفوق كل من نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.

وحصدت نيرة الأحمر 14 ألفا و200 صوت، بينما نال أحمد خالد حسانين 13 ألفا و700 صوت، أما رامي نصوحي فحصل على 11 ألفا و960 صوتا.