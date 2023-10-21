شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة فاركو المقرر لها غداً الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

وقرر إيهاب جلال إقامة كل اللاعبين داخل الفندق من أمس الجمعة حتى موعد المباراة وعدم الخروج منه، لفرض التركيز الكامل على اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، والتقدم في جدول ترتيب الدورى، خاصة أن المباراة على ملعب الإسماعيلية ووسط جماهيرهم.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.