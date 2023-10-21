شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتحدى البنك الأهلى اليوم فى لقاء "الجريحين" بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى في السابعة مساء اليوم، السبت، فريق البنك الأهلى باستاد بترو سبورت، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط فريق إنبى أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر البنك الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويأمل تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبى، فى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد التعادل في مباراة والخسارة في مواجهتين، وحث اللاعبين على ضرورة القتال من أجل الظفر بالثلاث نقاط، مستعينا بعودة أحمد يوسف بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز، وحذر اللاعبين من انتفاضة لاعبى البنك الأهلى بعد الخسارة في أول 3 مواجهات لهم.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دورى نايل برصيد نقطة واحدة، جمعها من 3 مواجهات، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز، وفشل الفريق في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفين.

وفى المقابل، طالب القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، من اللاعبين نسيان المباريات الثلاث الماضية والتركيز في مواجهة اليوم أمام إنبى من أجل تحقيق أول الانتصارات هذا الموسم، وحرص القبرصى على تصحيح أخطاء اللاعبين وخاصة في الجانب الهجومى بعدما سجل الفريق هدفا واحدا فقط في الثلاث مباريات الماضية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب دورى نايل بدون نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث خسر جميع المباريات ولم يتذوق طعم الفوز أو التعادل، سجل لاعبو البنك هدفا واحدا بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف.