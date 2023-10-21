شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستضيف الاتحاد السكندرى اليوم تحت شعار "الفوز الثانى" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الاتحاد السكندرى باستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024.

ويدخل الفريقان اللقاء بحثاً عن الفوز الثانى لهما في الدورى، حيث تعادل بلدية المحلة مع زد بثلاثة أهداف لمثلها فى الجولة الماضية، بينما تعادل الاتحاد السكندرى مع الجونة بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويسعى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعبون واستعادة سكة الانتصارات بعد الهزيمة من سموحة والتعادل مع زد، وطالب اللاعبين بنسيان المباريات الماضية والتركيز على استغلال عامل الأرض ومساندة الجماهير في الظفر بالثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول الدورى، محذرا المدافعين من خطورة مابولولو مهاجم الفريق السكندرى.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مواجهة وخسر أخرى، سجل لاعبو البلدية 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وفى المقابل، يبحث طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن بدائل هذه الغيابات في مباراة بلدية المحلة والتى يبحث خلالها عن الفوز والعودة لسكة الانتصارات، وطلب من اللاعبين بضرورة استغلال الفرص والحد من استقبال الأهداف، وحذر المدافعين من خطورة فابيو أكيم لاعب بلدية المحلة وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول ترتيب دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا والتعادل مع الجونة والخسارة من الإسماعيلى، سجل لاعبو زعيم الثغر 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.