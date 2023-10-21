حسين لبيب يفوز برئاسة نادي الزمالك.. ويوجه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، اليوم السبت، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وقائمته الموحدة.

ونجح حسين لبيب في الوصول لمنصب رئيس النادي، حتى عام 2027 خلفًا للمجلس السابق، الذي كان يرأسه المستشار مرتضى منصور.

ومنذ استقالة المجلس السابق في أغسطس الماضي، يتولى إدارة الزمالك لجنة مؤقتة، برئاسة المدير التنفيذي عماد البناني، وعضوية المدير المالي أحمد فؤاد الوطن، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.

وتضم القائمة الموحدة التي فازت بانتخابات نادي الزمالك كل من:

حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.أحمد سليمان - عضو فوق السن.

هاني شكري - عضو فوق السن.

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.

وأُغلقت أبواب نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً الجمعة؛ حيث اقتصر الاقتراع على أعضاء الجمعية العمومية المتواجدون داخل مقر القلعة البيضاء لتبدا بعدها عمليات الفرز.

وتراوحت أعداد الحضور بانتخابات اليوم بالزمالك بحسب المؤشرات المبدأية مابين 21 إلى 25 ألف عضو.

أول تعليق من الرئيس الجديد

وعلق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، على فوزه في انتخابات النادي، وتوليه منصب الرئاسة في القلعة البيضاء.

وقال "لبيب" في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: "اليوم كان مليئًا بالفرحة، بداية بفرحة عدد من رموز ونجوم النادي الذين تم حرمانهم في وقت سابق من دخول بيتهم صرح النادي العريق".

ووجه لبيب رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "أنتم غاليين وعظماء، وسنقدم كل ما في وسعنا لاسعادكم".