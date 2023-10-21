تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الزمالك ونظيره سموحة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين في إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، مصطفى شلبي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو

في الهجوم: سيف الجزيري

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

في الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

انتخابات الزمالك

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.