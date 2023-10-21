مواعيد مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الألكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، السبت الموافق 27 أكتوبر 2023، إذ سنكون على موعد مع عدة مواجهات نارية بمختلف الدوريات حول العالم التى نرصدها لكم كالتالى:
وتشهد مباريات اليوم مواجهة بين ليفربول و إيفرتون، وتشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، بالاضافة الى مباريات الدوري السعودي والدوري المصري
وتنطلق اليوم 3 مباريات بالدوري المصري حيث يلعب الزمالك مع سموحة، وبلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري، وإنبي أمام البنك الأهلي
مواعيد مباريات الدوري المصري
ـ بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت
ـ الزمالك أمام سموحة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
ـ إنبي أمام البنك الأهلي - الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري السعودي
ـ النصر ضد ضمك فى تمام الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD
ـ الحزم ضد الرائد فى تمام الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
ـ الشباب ضد الطائي فى تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
ـ الأهلي ضد الوحدة فى تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ـ ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ بورنموث ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ برينتفورد ضد بيرنلي في تمام الساعة 5 مساءً
ـ نوتينجهام فورست ضد لوتون تاون فى تمام الساعة 5 مساءً
ـ مانشستر سيتي ضد برايتون فى تمام الساعة 5 مساءً
ـ نيوكاسل يونياتد ضد كريستال بالاس فى تمام الساعة 5 مساءً
ـ تشيلسي ضد أرسنال فى تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR
ـ مانشستر يونايتد× شيفيلد يونايتد فى تمام الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ـ ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا فى تمام الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
ـ خيتافي ضد ريال بيتيس فى تمام الساعة 5:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
ـ إشبيلية ضد ريال مدريد فى تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد فى تمام الساعة 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ـ هيلاس فيرونا و نابولي فى تمام الساعة 4 عصرًا
ـ تورينو و إنتر ميلان فى تمام الساعة 7 مساءً
ـ ساسولو و لاتسيو فى تمام الساعة 9:45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ـ دارمشتات أمام لايبزيج فى تمام الساعة 4:30 مساءً
ـ فرايبورج أمام بوخوم فى تمام الساعة 4:30 مساءً
ـ هوفنهايم أمام آينتراخت فرانكفورت فى تمام الساعة 4:30 مساءً
ـ يونيون برلين أمام شتوتجارت فى تمام الساعة 4:30 مساءً
ـ فولفسبورج أمام باير ليفركوزن فى تمام الساعة 4:30 مساءً
ـ ماينتس 05 أمام بايرن ميونخ فى تمام الساعة 7:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى تمام الساعة 6 مساءً
نيس ضد أولمبيك مارسيليا فى تمام الساعة 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري التركي
ـ بينديك سبور ضد قونيا سبور فى تمام الساعة 4 عصرا
ـ جالاتا سراي ضد بشتكاش فى تمام الساعة 7 مساء