موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ونظيره إيفرتون، فى اطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري

وتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون، في الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبريميرليج، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي إن سبورتس 1 أتش دي.

موقف الفريقين

ويتواجد ليفربول فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.