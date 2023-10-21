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محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي بنظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن  الجولة التاسعة لبطولة .

 

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول ونظيره إيفرتون، فى اطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أنفليد، فيما تذاع عبر شاشة بي إن سبورتس 1 أتش دي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.

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وسيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي والمدربون ومسؤولو المباريات شارات سوداء والالتزام بالوقوف كدقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر.

وستقدم الرابطة تبرعاً للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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