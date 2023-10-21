كيف خذل نجوم الكرة القدامى فاروق جعفر في انتخابات الزمالك؟

خسر فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق السباق الانتخابي على مقعد رئاسة القلعة البيضاء وذلك لصالح حسين لبيب بعد حصوله على عدد من الأصوات الغير كافية لنجاحه.

وحصل فاروق جعفر على 2024 صوتًا مقارنًة بـ حسين لبيب الذي حصد 18229 صوتًا لتعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك بفوزه بشكل رسمي برئاسة الفارس الأبيض.

وحضر العديد من رموز نادي الزمالك داخل مقر القلعة البيضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم داخل القلعة البيضاء من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد عقب رحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

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ولم يمنح عدد كبير من رموز الزمالك الصوت إلى نجم الأبيض السابق فاروق جعفر حيث فضل معظمهم القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

ويأتي من ضمن نجوم الزمالك السابقين الذين حضروا العملية الانتخابية حازم إمام أحد أساطير القلعة البيضاء معلنًا منح صوته لقائمة حسين لبيب ودعمها بشكل قوي بالإضافة إلى أحمد عيد عبد الملك.

وحضر أيضًا الثنائي أيمن يونس ومحمد صلاح للإدلاء بأصواتهم لصالح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب في الانتخابات التي أقيمت في مقر القلعة البيضاء ظهر أمس الجمعة هذا بالإضافة لـ طارق مصطفى وأحمد الأحمر وحازم إمام وأحمد جعفر

وجاء في الأخير تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد على النحو التالي ”

رئيس مجلس الإدارة ، حسين لبيب وحصل على أصولت وصلت لـ 15229 صوتا، ونائب الرئيس هشام نصر بـ 9480 صوتا ، أمين الصندوق حسام المندوة بـ 12431 صوتا.