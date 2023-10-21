"الزمالك ضد سموحة".. مواعيد مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم السبت الكثير من المباريات القوية في العديد من الدوريات العربية والأوروبية والدوري الإفريقي.

إليكم مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر:

الدوري المصري

بلدية المحلة ضد الإتحاد السكندري - 4 مساء

الزمالك ضد سموحة - 7 مساء

إنبي ضد البنك الأهلي - 7 مساء

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون - 2.30 مساء

مانشستر سيتي ضد برايتون - 5 مساء

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساء

ولفرهامبتون ضد بورتموث - 5 مساء

برينتفورد ضد بيرنلي - 5 مساء

نوتنجهام فورست ضد لوتون تاون - 5 مساء

أرسنال ضد تشيلسي - 7.30 مساء

مانشستر يونايتد ضد شيفيلد - 10 مساء

الدوري السعودي

النصر ضد ضمك - 7 مساء

الحزم ضد الرائد - 7 مساء

الأهلي ضد الوحدة - 9 مساء

الشباب ضد الطائي - 9 مساء

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا - 3 مساء

خيتافي ضد ريال بيتيس - 5.15 مساء

ريال مدريد ضد إشبيلية - 7.30 مساء

اتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - 10 مساء