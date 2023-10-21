"الزمالك ضد سموحة".. مواعيد مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تقام اليوم السبت الكثير من المباريات القوية في العديد من الدوريات العربية والأوروبية والدوري الإفريقي.
إليكم مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر:
بلدية المحلة ضد الإتحاد السكندري - 4 مساء
الزمالك ضد سموحة - 7 مساء
إنبي ضد البنك الأهلي - 7 مساء
الدوري الإنجليزي
ليفربول ضد إيفرتون - 2.30 مساء
مانشستر سيتي ضد برايتون - 5 مساء
نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساء
ولفرهامبتون ضد بورتموث - 5 مساء
برينتفورد ضد بيرنلي - 5 مساء
نوتنجهام فورست ضد لوتون تاون - 5 مساء
أرسنال ضد تشيلسي - 7.30 مساء
مانشستر يونايتد ضد شيفيلد - 10 مساء
الدوري السعودي
النصر ضد ضمك - 7 مساء
الحزم ضد الرائد - 7 مساء
الأهلي ضد الوحدة - 9 مساء
الشباب ضد الطائي - 9 مساء
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا - 3 مساء
خيتافي ضد ريال بيتيس - 5.15 مساء
ريال مدريد ضد إشبيلية - 7.30 مساء
اتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - 10 مساء