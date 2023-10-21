شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة قوية أمام سموحة بالجولة الرابعة للدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع سموحة، فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية تفيد موقفه فى جدول الترتيب.

واهتم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، خلال التدريبات بالتركيز على علاج هفوات دفاع الفريق من أجل تفاديها فى مواجهة سموحة، وحتى لا تكلف الفريق فقدان أى نقاط فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

وحذر الكولومبي أوسوريو لاعبى الزمالك من التهاون أمام مرمى الفريق السكندرى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال أنصاف الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى،ويجعل الفريق الأبيض يستحوذ على الكرة من بداية اللقاء.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس،وعدم الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل مما يكلف اللاعبين خسارتها والوقوع في أخطاء هم في غنى عنها.

ويجرى أوسوريو عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة سموحة بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلى حيث سيدخل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" بديلاً للسنغالى إبراهيم نداى ضمن التشكيل الأساسى ومحمد صبحى في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد عواد الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح،في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما،خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري،حيث سيبدأ الفريق بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، وسيساعدهم إبراهيما نداي في الوسط.

على الجانب الآخر طالب أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تفيد الفريق السكندرى في ترتيب دور نايل محذرهم من ارتكاب الأخطاء التي من الممكن أن تكلفهم استقبال أهداف مبكرة.

وراقب أحمد سامي، خلال فترة توقف مسابقة الدوري، الفارس الأبيض واستعان بمباريات الزمالك السابقة للوقوف على طريقة لعبه وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه،مستخلصاً بعض النقاط من ضوء متابعته للفريق الأبيض تحت قيادة الكولومبي أوسوريو.

ومن المتوقع أن يبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان، وخط الدفاع : محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء ، أحمد خالد، وخط الهجوم : لحسن دحدوح ، مصطفى البدري ، فادي فريد".