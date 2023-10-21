شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد بفرمان كولر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الاهلى مرحلة التفاوض الجاد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر الذى ينتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وتألق عمر كمال عبد الواحد الفترة الأخيرة وبات من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري، وقاد فريقه لتصدر الدورى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فى أول ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية، كما شارك مع منتخب مصر وظهر بشكل متميز.

وينتهي عقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل بالمجان بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما يحاول مسئولو الأهلي استغلاله من خلال شراء الستة أشهر المتبقية فى عقده من ناديه مقابل دفع مبلغ مالي مناسب أو الانتظار حتى نهاية الموسم والتعاقد معه بشكل مجانى، حال عدم تجديد عقده مع ناديه فى الوقت الحالي.

ويعد عمر كمال من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، كما يجيد التصويب على المرمى من على مدى بعيد، ويقدم مستويات ثابتة سواء مع مودرن فيوشتر أو منتخب مصر، الذي يتواجد معه بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة.

ويأتي تحرك الاهلى بالتفاوض مع عمر كمال بناء على رغبة على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر الذى رحب بالتعاقد مع اللاعب مؤكداً أنه سيكون صفقة مميزة على غرار إمام عاشور لاعب خط وسط ميتلاند الدنماركى الذى انتقل للأهلى في الصيف الماضى وبات أحد الركائز المهمة في صفوف المارد الأحمر.