شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق نصف نهائي بطولة جراسهوبر للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان الثلاثي المصري نور الشربيني، وهانيا الحمامي، وكريم عبد الجواد قد تأهلوا إلى هذا الدور، حيث فاز كريم عبد الجواد على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 9-11, 11-9 .

وفازت هانيا الحمامي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 8-11, 11-7.

وفازت نور الشربيني على الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-5, 11-8.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

كريم عبد الجواد والانجليزي مروان الشوربجي

نور الشربيني والإنجليزية جورجينا كيندي

هانيا الحمامي والبلجيكية نيلي جليس