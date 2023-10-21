بعد فيديو دعم أهالي غزة.. أول تعليق من كلوب على «تأثير» محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على "تأثير" نجم مصر و"الريدز" محمد صلاح، بعد نشره فيديو أعرب من خلاله عن تضامنه مع أهالي قطاع غزة، في ظل سوء الأوضاع التطورات الجارية في القطاع جراء النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، سأل أحد الصحفيين كلوب حول "تأثير" محمد صلاح بعد نشره للفيديو بشأن التطورات في غزة، وعمّا إذا كان ذلك مهماً بالنسبة للمدرب الألماني.

وأجاب كلوب قائلاً: "من المهم أن يكون لدينا شخصيات قوية، لكن لستُ متأكداً أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطرة للغاية في بيئة كرة القدم".

وأضاف المدرب الألماني: "إنه أمر جيد ألا يسألك أحد عن رأيك في هذه المسألة، لذلك أعتقد أنه يجب أن نترك هذا الأمر خارج هذه الغرفة (غرفة المؤتمر الصحفي)، ولكن ليس لدي شك في شخصية محمد صلاح".

وفي وقت سابق، نشر صلاح مقطع فيديو قال خلاله: "ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة للغاية، ليس بالإمكان تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع".

وأضاف قائد منتخب مصر: "جميع الأرواح مقدسة ومن الواجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات مُمزقة".

وشدد على ضرورة السماح "بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، (الثلاثاء) شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء على الفور".

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالقول: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".