شكرا لقرائتكم خبر عن وعد بإعادة أمجاد الأبيض..حسين لبيب رئيساً جديداً لنادي الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادي الأبيض باجمالي 15229 صوتاً.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالي:

الرئيس:حسين لبيب 15229 صوتاً.

نائب الرئيس:هشام نصر 9483 صوتاً.

منصب أمين الصندوق:حسام المندوه 12431 صوتاً.

فوق السن:أحمد سليمان 15433 صوتاً.

أعضاء:هانى ترزي وحسين السيد 10628 صوتاً،وعمرو علي أدهم 10772 صوتاً،ومحمد طارق 10741 صوتاً،وهانى شكري 12011 صوتاً.

أعضاء الزمالك تحت السن:نيرة الأحمر 14 202 صوتاً،وأحمد خالد حسانين 13617 صوتاً،ورامي نصوحي 11039 صوتاً.

من جهته،وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض ،وقال في تصريحات صحفية: «يوم الانتخابات كان جميلاً وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح ونحن مطالبون بتحقيق ما أعلناه ونكون سبب في فرح جماهير الزمالك».

وأضاف رئيس نادي الزمالك الجديد: «أحب أقول لجماهير نادي الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور اللي تفرحوا بيها ونعيد الزمالك لأمجاده».

واحتفل مؤيدو وأنصار قائمة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، بنجاح القائمة بالكامل، وهتف أعضاء الزمالك لجميع أعضاء القائمة، كما حملوهم على الأعناق احتفالا بالفوز الكبير للقائمة كاملة.