شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء و10غرز لجرح في الرأس..تعرّف إلى ثمن صدارة فريق تيفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دفع النجم الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز، مدرب أتلتيكو إندبندنتي المحلي، ثمن قيادة فريقه لصدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالإغماء في حمام المنزل ما نجم عنه اصطدام رأسه بالجدار ما تطلب الذهاب إلى المستشفى وخياطة الجرح بـ10 غرز.

ووفقاً لتقرير صحفي محلي، شعر تيفيز (39 عاماً) بالدوار قبل اصطدامه بجدار الحمام ونظراً لكمية الدم الذي نزفه تطلب نقله سريعاً لمستشفى مجاور، وأجبر على تفويت تمرينات فريقه يوم الأربعاء.

وقال التقرير إن تيفيز انزعج من تعادل فريقه السلبي أمام أرجنتينوس جونيور، الذي يحتل منتصف الترتيب، يوم الأحد الماضي وبعد عودته للمنزل حصل ما حصل.

وعاد تيفيز لدكة فريقه وقرر لاعبو الفريق، الذين شعروا بالذعر لما حصل مع مدربهم الأثير، مكافأته بسحق أتلتيكو باراكاس سنترال بثلاثية نظيفة.

وعلق تيفيز، نجم يوفنتوس ومانشستر سيتي وبوكا جونيورز السابق: «أنا بخير، كانت مجرد ضربة وعدت للفريق، وهذا هو ما أريده، نرتاح ونركز السبت بمباراتنا أمام ريفر بليت».