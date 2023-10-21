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الامارات | سلة الأهلي تقهر الزمالك وتتوج بـ "كأس السوبر" المصري

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق السلة في نادي الأهلي لقب "كأس السوبر" المصري بفوزه على غريمه الزمالك بفارق أربعة نقاط وبنتيجة (64-60) في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

وشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما تواجد الزمالك في المباراة كوصيف للقب كأس مصر في نسخته الأخيرة.
ونجح الزمالك في الهيمنة على مجريات الشوط الأول وحسم نتائج ربعيه الأول والثاني بواقع (14-13 و21-16)، قبل أن ينتفض الأهلي في مجريات الشوط الثاني، وينتزع السيطرة على نتيجتي الربعين الثالث والرابع (16-15 و19-10) والفوز بالمباراة وحسم الكأس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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