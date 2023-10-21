موعد مبارة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة أمام نظيره الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مبارة بلدية المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

و تنطلق صافرة أحداث مباراة بلدية المحلة و الاتحاد السكندري في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم السبت باستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة بلدية المحلةونظيره الاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

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