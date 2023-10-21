الدوري الإسباني.. ريال مدريد يواجه إشبيلية بحثًا تأكيد اعتلاء قمة ترتيب الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع الاستمتاع بمباراة من العيار الثقيل عندما يتقابل ريال مدريد ونظيره إشبيلية فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويقع نظيره جيرونا فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويتواجد برشلونة فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة فى جدول الترتيب.

وعلى الجانب الأخر، يتواجد فريق الكرة الأول بنادي إشبيلية في المركز الـ 14 برصيد 8 نقاط في تريتب مسابقة الدوري الإسباني.



قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييجو بينيرو.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.