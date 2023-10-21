موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 3.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويقع نظيره جيرونا فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويتواجد برشلونة فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة فى جدول الترتيب.

وعلى الجانب الأخر، يتواجد فريق الكرة الأول بنادي إشبيلية في المركز الـ 14 برصيد 8 نقاط في تريتب مسابقة الدوري الإسباني.