شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة سموحة اليوم، السبت، فى الدوري، بعدما نجح شيكابالا فى منح الزمالك أول انتصار بالموسم الجارى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف الفوز على البنك الأهلى فى الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، من تسديدة قوية للغاية ليرفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.40 مليون يورو، ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 ملايين يورو، فيما يعد حسام حسن مهاجم سموحة هو أغلى لاعب فى الفريق السكندري برصيد 800 ألف يورو.

ويجرى أوسوريو عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة سموحة بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلى، حيث سيدخل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" بديلاً للسنغالى إبراهيم نداى ضمن التشكيل الأساسى ومحمد صبحى في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد عواد الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح،في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما،خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري،حيث سيبدأ الفريق بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، وسيساعدهم إبراهيما نداي في الوسط.



