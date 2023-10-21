شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بـ ثوب جديد أمام سموحة فى الدورى الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة مع سموحة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، بثوب جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء يبحث فيه عن الفوز بعد نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك الجديد.

وأسدل الستار على انتخابات الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد يوم شاق من صباح الجمعة، وأسفرت عن نجاح حسين لبيب برئاسة مجلس إدارة الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة مع قائمته بالكامل.

وحسم حسين لبيب مقعد الرئاسة بـ15229 صوتا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كما حسم المهندس هشام نصر الصراع الأقوى فى هذه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس بعد منافسة قوية مع هانى العتال، ونجح أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد بعضوية الزمالك فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.